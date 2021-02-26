Женщины определили идеальный размер мужского достоинства

Два года назад ученые уже предпринимали попытки узнать у женщин, как, по их мнению, должен выглядеть идеальный нефритовый стержень. Но тогда их больше интересовали общие характеристики, или, если нам позволено так будет сказать, экстерьер. Тем более что сами женщины сказали, что длина пениса для них далеко не главенствующая категория.

Ага, как же! Так и представляем, как на девичнике после третьего бокала вина условная Маринка рассказывает не менее условной Аньке, что у ее нового мужчины (на месте которого легко можешь оказаться ты, читатель!) очень привлекательная форма мочеиспускательного отверстия, да и внешний вид мошонки тоже ничего…