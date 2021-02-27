Инстасамка продолжает скандалить. Теперь она разбила стекло в такси

Инстасамка уже ехала в такси, когда водитель сообщил ей, что у неё “поменялся способ оплаты”. По словам рэперши, таксист сразу притормозил, потребовал оплатить поездку, а затем свернул “в какие-то дворы” заблокировал двери и отказался выпускать её из авто.

Дальнейшие события блогер сняла на видео. В ролике она сидит на заднем сидении автомобиля, дергает ручку двери и требует ее выпустить.

“Сейчас весь этот позор будет в интернете, я снимаю. У меня в Инстаграме 4 миллиона, я сейчас это выложу. Выпустите меня из машины прямо сейчас. Вы удерживаете меня. Мужчина, вы больной? Я сейчас разобью стекло”, — говорит Инстасамка.

Она подчеркнула, что оплатит поездку только, когда ее привезут по адресу, в противном случае она потребовала себя освободить. Водитель просит девушку успокоиться и произвести плату немедленно. После повторной угрозы разбить стекло Инстасамка берет какой-то предмет и с первого удара выбивает окно. Ролик обрывается. Чем закончился инцидент, неизвестно.