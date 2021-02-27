Леди Гаге вернули ее собачек, а она может за это и не заплатить

И вот, через несколько дней после нападения, в полицейский участок Лос-Анджелеса пришла женщина с двумя псами, принадлежавшими певице. По словам полицейских, женщина не причастна к нападению, произошедшему ранее, однако будет ли ей выплачено обещанное вознаграждение, пока остается загадкой.