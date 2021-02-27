27.02.2021, 11:31
Леди Гаге вернули ее собачек, а она может за это и не заплатить
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После громкого нападения на помощника Леди Гаги, которого во время прогулки с собаками певицы расстреляли злоумышленники, укравшие питомцев, звезда объявила о награде в $500 тысяч тому, кто вернет ей любимых животных, — напоминает Super.
И вот, через несколько дней после нападения, в полицейский участок Лос-Анджелеса пришла женщина с двумя псами, принадлежавшими певице. По словам полицейских, женщина не причастна к нападению, произошедшему ранее, однако будет ли ей выплачено обещанное вознаграждение, пока остается загадкой.
Напомним, на помощника Леди Гаги Райана Фишера во время прогулки с животными напали двое людей, требовавших отдать им собак певицы. Один из грабителей выстрелил Фишеру в грудь, после чего злоумышленники скрылись с двумя питомцами (третьему удалось сбежать, позже его нашли). В данный момент состояние помощника Гаги оценивается как критическое.