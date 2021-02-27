После 10 лет ухаживаний 91-летняя женщина все же вышла замуж за 73-летнего “юнца”

Эвелина Миддер-Уилсон начала встречаться с фермером Калджентом Уилсоном после того, как он выходил ее после болезни. С тех пор мужчина периодически звал ее замуж, но, так как он заводил разговор об этом только тогда, когда был пьян, ямайка лишь смеялась и отвечала отказом.

Однако после десяти лет уговоров женщина изменила свое мнение. Родственники убедили Эвелину, что она действительно осчастливит Калджента своим согласием. Счастливый жених решил сыграть свадьбу в день рождения невесты. Внучка Эвелины сделала ей свадебный макияж и прическу.

“Он мой муж и моя компания. Когда достигаешь столь преклонного возраста, тебе нужен компаньон”, — призналась невеста. Она добавила, что у них очень гармоничные отношения и они ни разу не ссорились за все десять лет.