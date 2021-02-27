27.02.2021, 19:19
8 дней в реанимации, 4 дня в коме: новые проблемы экс-супруги Аршавина
screenshot - youtube
Бывшая жена легенды “Зенита” Андрея Аршавина угодила в реанимацию и даже провела несколько дней в коме. Об этом сообщила в своем Instagram шокированная мать Алисы Казьминой. По словам Наталии Сарычевой, дочь, к счастью, потихоньку идет на поправку. Но о причинах госпитализации родитель умалчивает, — сообщает “КП”.
“Ты вернулась к нам… Моя девочка… 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!“ — написала Светлана Сарычева в соцсети.
Сама Алиса оставила маме комментарий под публикацией. “Спасибо, мамочка любимая! Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать!“ — ответила Казьмина.
Поклонники жалеют несчастную. И пытаются своими силами выяснить, что послужило причиной тяжелого недуга красавицы. Некоторые полагают, что Алиса сделала ряд пластических операций. Однако хирургические вмешательства прошли с осложнениями.
Всего месяц назад Алиса рассказала о страшной болезни — аутоиммунном некрозе со вторичным васкулитом, который “режет” ее лицо.