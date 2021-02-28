Звезда “Уральских пельменей” оказалась в инавалидной коляске — и это не смешно

Позже актриса сделала отдельный пост, в котором более детально рассказала подробности случившегося. “Мужчина, который влетел в меня, сказал “извините” и поехал дальше. Ну, это уже его карма, а может, он, наоборот, спас меня от чего-то худшего. Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать, но это уже до московских врачей оставили”, — рассказала Юрьева.