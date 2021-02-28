“Метастазы в голове”: Валентин Юдашкин рассказал о долгой борьбе с раком

“Это первое мое интервью на эту тему… Может быть, год назад я не был к этому готов, потому что когда при первом упоминании фамилии и имени в интернете выскакивает болезнь, а не то, что я делал всю жизнь…“ — голос Юдашкина прерывается.

В итоге 57-летний дизайнер все же согласился дать интервью, чтобы подбодрить людей с таким же диагнозом и на своем примере показать, что онкология — это не приговор.

“Я сказал, что я готов помочь людям, может быть, словом. Чтобы они узнали, что я почувствовал”, — рассказал Юдашкин в интервью Наталье Синдеевой для телеканала “Дождь”.

Чаще всего онкологию обнаруживают уже на поздней стадии из-за того, что человек не следит за своим здоровьем. Но Юдашкин в этом плане был крайне ответственным. Каждый год кутюрье летал в США, где ему в одной из ведущих клиник Лос-Анджелеса делали полную диагностику. И все-таки западные врачи проморгали болезнь.