ВИДЕО | “Обезжиренный” Манукян: Дава показал себя после липосакции
Манукян избавился от лишних жировых отложений, пройдя через липосакцию спины, подбородка и живота. Блогер также сделал миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота.
Судя по всему, операции Дава перенес легко и чувствует себя хорошо. Уже через несколько часов после первого ролика Манукян выложил в сторис новое видео, в котором он танцует перед камерой. Блогер продемонстрировал, как теперь выглядит его тело. Правда, пока что в халате. Дава сделал несколько танцевальных движений под песню “Ее талия — аномалия”, явно намекая на то, что благодаря скальпелю хирурга он теперь строен, как лань.
По словам пациентов одной из столичных клиник пластической хирургии, липосакцию Даве сделали 23 февраля. Видимо, после расставания с Ольгой Бузовой блогер решил радикально измениться. Еще во время отпуска на Мальдивах, который он провел вместе с певицей, Манукян на отпускных фото явно проигрывал на фоне худенькой как тростинка Бузовой. Вероятно, блогер рассчитывал похудеть по время проекта “Танцы со звездами”, в котором он участвовал после отпуска, однако его надежды не оправдались. И тогда Давид решил избавиться от жира радикальным способом — с помощью хирургии.
По словам блогера, долго отлеживаться на больничной койке он не собирается — у него грандиозные планы. “Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь”, — успокоил Дава взволнованных подписчиков.