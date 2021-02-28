Шоу-бизнес
28.02.2021, 15:00

ВИДЕО | “Обезжиренный” Манукян: Дава показал себя после липосакции

 
screenshot - youtube
Давид Манукян напугал своих поклонников, неожиданно выйдя на связь из больницы. 27-летний блогер снял видео на больничной койке, попросив за него не волноваться — мол, у него плановая операция. Какая именно, Дава не сообщил. Но другие пациенты клиники, где лежит бывший жених Бузовой, раскрыли его секрет: оказывается, Давид сделал липосакцию, — успокаивает “КП” поклонников экс-жениха поп-дивы.

Манукян избавился от лишних жировых отложений, пройдя через липосакцию спины, подбородка и живота. Блогер также сделал миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота.

Судя по всему, операции Дава перенес легко и чувствует себя хорошо. Уже через несколько часов после первого ролика Манукян выложил в сторис новое видео, в котором он танцует перед камерой. Блогер продемонстрировал, как теперь выглядит его тело. Правда, пока что в халате. Дава сделал несколько танцевальных движений под песню “Ее талия — аномалия”, явно намекая на то, что благодаря скальпелю хирурга он теперь строен, как лань.

По словам пациентов одной из столичных клиник пластической хирургии, липосакцию Даве сделали 23 февраля. Видимо, после расставания с Ольгой Бузовой блогер решил радикально измениться. Еще во время отпуска на Мальдивах, который он провел вместе с певицей, Манукян на отпускных фото явно проигрывал на фоне худенькой как тростинка Бузовой. Вероятно, блогер рассчитывал похудеть по время проекта “Танцы со звездами”, в котором он участвовал после отпуска, однако его надежды не оправдались. И тогда Давид решил избавиться от жира радикальным способом — с помощью хирургии.

По словам блогера, долго отлеживаться на больничной койке он не собирается — у него грандиозные планы. “Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь”, — успокоил Дава взволнованных подписчиков.

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