ВИДЕО | “Обезжиренный” Манукян: Дава показал себя после липосакции

Манукян избавился от лишних жировых отложений, пройдя через липосакцию спины, подбородка и живота. Блогер также сделал миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота.

Судя по всему, операции Дава перенес легко и чувствует себя хорошо. Уже через несколько часов после первого ролика Манукян выложил в сторис новое видео, в котором он танцует перед камерой. Блогер продемонстрировал, как теперь выглядит его тело. Правда, пока что в халате. Дава сделал несколько танцевальных движений под песню “Ее талия — аномалия”, явно намекая на то, что благодаря скальпелю хирурга он теперь строен, как лань.