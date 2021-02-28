Легендарная Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом

“Людмила Алексеевна госпитализирована с коронавирусом в больницу 52, она не в реанимации, лежит в терапевтическом отделении”, — сказала Горбенко.

Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко и другие.