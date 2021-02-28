Украинский борщ занял 3-е место в рейтинге самых вкусных супов мира

Призовое 3-е место занял украинский борщ. Он уступил лишь нигерийскому супу банга и вьетнамскому фо бо.

“Кусочек нежной свеклы, плавающий в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это все что угодно, но не просто свекольный суп. Он получает островатый вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда”, — описывают авторы украинское кушанье.

Кроме того в ТОП-20 вошли грузинский суп харчо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, китайский ланчжоу, мьянмарский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.

К сожалению, приготовить суп-победитель в домашних усл.овиях нам затруднительно. Среди его ингредиентов пальмовые орехи, белетета, фрукты аидан, роходжи, листья специй банга, палочка обурунбебе. Реально найти разве что сома, раков, лук, перец чили и соль.

Возникает также естественный вопрос, справедливо ли считать борщ блюдом именно украинской кухни. Формально рецептов борща несколько и украинский слегка отличается от польского или русского. Однако вряд ли эта разница настолько принципиальна. Тем не менее, авторы рейтинга подчеркивают, что к русской кухне борщ отношения не имеет. Значит, это станет поводом для нового витка бесконечных обсуждений как минимум на уровне соцсетей.