Названы самые богатые российские телеведущие

“Неизменный глава КВН, 79-летний телеведущий в год получает 500 млн рублей”, — передает издание StarHit. Уточняется, что Масляков получает эту сумму только за съемки новых выпусков юмористической программы.

На второй строчке рейтинга расположилась директор телеканала RT Маргарита Симоньян . За год она зарабатывает около 250 млн рублей (2,8 млн евро), уточняет портал “Сколько получает”. Третье место внезапно занял ведущий политического шоу “Время покажет” на Первом канале Артем Шейнин , зарабатывающий порядка 100 млн рублей (1,1 млн евро).

Далее в рейтинге идет Андрей Малахов, который ведет свое шоу на телеканале “Россия 1”. За свою работу он получает в год 90 млн рублей (1 млн евро). Также Малахов имеет собственное интернет-издание, которое тоже приносит ему доход. И только пятое место в рейтинге занял телеведущий Владимир Соловьев, имеющий доход в 52 млн рублей (580 тыс евро). В собственности журналиста имеется недвижимость в Италии.