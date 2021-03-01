Голый Панин призвал радоваться жизни

“Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги”, — обратился Алексей к подписчикам.

Панин философски замечает, что многие чего-то все время ждут — пятницы, праздников, отпуска, лучших времен. Не надо!

“А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением, — уверен артист. — Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту”.

Алексей Панин переехал из России в Европу в августе 2020 года. Актер оформил вид на жительство в Испании и поселился на побережье Средиземного моря. Актер купил квартиру в Аликанте, которая обошлись ему в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление.