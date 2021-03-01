Умерла экс-участница группы Little Big. Ей было всего 39 лет

Тело Кастельянос в ее квартире на Рыбацком проспекте 28 февраля обнаружила волонтер, сообщает Пятый канал. По данным Mash, последнее время артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Еще в детстве ей диагностировали ахондроплазию, ее рост остановился и составил 130 см. У нее была третья группа инвалидности. По данным анонимного телеграм-канала “112”, никаких следов насильственной смерти на ее теле не нашли.

Анна Кастельянос известна как бывшая участница группы Little Big — она выступала в коллективе с момента его основания в 2013 году и до 2016 года. Каст объясняла, что ушла из группы из-за того, что ее концертная деятельность не устраивала родителей некоторых учеников школы, где она тогда работала.

Также Кастельянос снималась в сериалах “Ментовские Войны”, “Пером и Шпагой”, выступала в постановках театрально-эротического проекта Neverporn, была ведущей на мероприятиях, а также управляла тату-салоном.