Борат в Зуме: самый странный “Золотой Глобус” в истории



Что касается основных триумфаторов “Золотого глобуса”-2021, то церемония обошлась практически без больших сюрпризов — не только из-за того, что пул претендентов на награды в прошлом году был радикально сокращен пандемией коронавируса, но и из-за парадоксальных решений вручающей премию Голливудской ассоциации иностранной прессы, оставившей немало достойных картин за пределами номинаций. Победив в номинации “Лучший драматический фильм”, “Земля кочевников ” работающей в США китаянки Хлои Чжао теперь кажется и главным фаворитом “Оскаров” — тем более, что в послужном списке этой проникновенной картины о скитаниях оставшихся без дома пожилых американцев есть и главный приз сентябрьского Венецианского фестиваля. Сама Чжао стала всего лишь второй в истории женщиной, выигравшей “Золотой глобус” за лучшую режиссуру. В двух номинациях — “Лучшая комедия/мюзикл” и “Лучший актер в комедии/мюзикле” — победил и “Борат 2” с Сашей Бароном Коэном, который тем самым повторил свой успех на “Глобусах” в 2007-м. Букмекеры и эксперты тем не менее не считают комика серьезным претендентом на “Оскар” — ну что ж, есть хотя бы одна премия, которая ценит достижения сынов славного народа Казахстана. Среди сериалов наибольшего успеха добились посвященная жизни британской монаршьей семьи “Корона”, выигравшая сразу четыре статуэтки, включая награду за лучший драматический сериал, и суперхит Netflix “Ход королевы”, названный лучшим мини-сериалом года.



“Золотой глобус” почти никогда не обходится без абсурдных решений (о самом удивительном из которых — победе малоизвестной актрисы Пии Задоры в номинации “Лучшая новая звезда” в 1982-м — до сих пор ходят легенды: считается, что статуэтку артистке купил муж-миллиардер). Хватало их на этот раз. Так малообъяснимой кажется победа Андры Дэй в категории “Лучшая актриса в драматическом фильме” — и дело тут не столько в игре самой Дэй, изобразившей в “США против Билли Холлидэй” легендарную певицу, сколько в невысоком уровне самого этого фильма, почти с порнографическим наслаждением упивающегося страданиями своей звездной заглавной героини. Тем более, что в конкурентках у Дэй была как минимум Фрэнсис МакДорманд, в “Земле кочевников” органично вписывающаяся в почти полностью собранный из играющих самих себя непрофессионалов актерский ряд. Другим абсурдным решением Голливудской ассоциации иностранной прессы стала даже не победа, но само участие повествующей о буднях семьи корейских мигрантов в американской глубинке драмы “Минари” Ли Айзека Чуна в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. Стоит оговориться: “Минари” — прекрасный фильм, в прошлом году выигравший и на фестивале “Сандэнс”, но это американская, пусть в ней и куда чаще английского звучит корейский язык, картина. Нет абсолютно, то есть, никаких причин, по которой она должна была ограничиваться гетто одной-единственной номинации, отведенной для снятых за пределами США фильмов. Что ж, надо думать, зарубежные журналисты, которые входят в состав Голливудской ассоциации иностранной прессы, элементарно запутались в трудностях перевода.



Самый душераздирающий момент вечера легко можно было предугадать заранее — когда в число номинантов попал скончавшийся в прошлом году от рака актер Чедвик Боузман со своей последней большой ролью в музыкальной драме “Ма Рейни: Мать блюза”. Голливуд никогда не стеснялся пафосных жестов — так что, конечно, именно Боузман победил в категории “Лучший актер в драматическом фильме”. Награду за него — посредством Zoom — получила супруга, произнесшая очень трогательную речь о том, какие воодушевляющие и благородные слова мог бы произнести в этот вечер ее муж. Память Боузмана почтили на “Золотых глобусах” и специальным сегментом, в котором звезда TikTok ЛаРон Хайнс задавал вопросы о номинантах премии детсадовским детишкам: те не смогли сказать ничего толкового о других претендентах на “Глобус” (“Джейн Фонда — это человек, который нормально ходит”, — произнес один ребенок), но зато все дружно узнали Боузмана, знакомого им по роли Черной пантеры.

В отличие от других главных культурных премий (будь то “Оскар” или “Грэмми”), которые с каждым годом смотрят все меньше и меньше зрителей, церемониям вручения “Золотых глобусов” все последнее десятилетие удавалось сохранять достаточно высокие рейтинги. Причина очевидна: на “Глобусах” голливудским звездам старательно подливают спиртное, что способствует достаточно расслабленной атмосфере и нередко приводит к выходу на сцену селебрити подшофе. Виртуальный характер “Глобусов” в 2021-м лишил награды этого фирменного алко-флера (хотя Дэвид Финчер торжественно опрокинул стопку в знак своего поражения) — как и оставил большую часть шуток ведущих Тины Фей и Эми Полер без адресатов. Неуклюжей получилась и реализация идеи с размещением Фей и Полер на разных концах Америки (одна вела шоу из Лос-Анджелеса, а другая — из Нью-Йорка) — обычно органичные в паре комедиантки, в этот раз соединенные полиэкраном, перебивали друг друга, становились жертвами технических накладок и более-менее скомкали свой вступительный диалог.

Разнообразные проблемы с Zoom стали главным лейтмотивом вечера Проблемы с виртуальным подключением к церемонии проявились уже на первой награде — когда победивший в категории “Лучший актер в роли второго плана” Дэниел Калуйя начал произносить свою речь, не включив микрофон в Zoom. Хватало комичных и даже кринжовых моментов и впоследствии: то из-за глитчей со связью пропадали куски фраз в речах ведущих, то находящиеся у себя дома и выведенные на телеэкран трансляции номинанты оказывались застанными врасплох, уставившимися в экраны телефонов, то виртуальный характер церемонии раз за разом провоцировал неловкие, заполненные лишь цифровым эхом паузы. Ну, хотя бы на интерьеры домов голливудских звезд получилось посмотреть — пусть в этих роскошных декорациях речи о равенстве и мировых проблемах смотрелись и несколько лицемерно.

Главным лузером вечера стала, пожалуй, сама Голливудская ассоциация иностранной прессы — и вовсе не только из-за решений по победителям и номинантам (к их парадоксальности все уже давно так или иначе привыкли). Незадолго до церемонии эту небольшую, включающую всего 87 человек, организацию потряс скандал — газета The Los Angeles Times выпустила расследование, посвященное коррупции и странным порядкам в ассоциации. Выяснилось, например, что более 30 членов (то есть более трети от общего числа) организации слетали в Париж на джанкет, посвященный сериалу “Эмили в Париже” — и были поселены продюсерами шоу в пятизвездочных отелях. За такой прием Голливудская ассоциация иностранной прессы наградила проходной, в общем-то, сериал номинацией, неприятно удивившей решительно всех экспертов — проигнорировав при этом некоторые действительно выдающиеся сериалы (особенно хитовый и прорывный проект Микаэлы Коэн “Я могу уничтожить тебя”).

Придумать более неуместный тайминг для подобного скандала было бы невозможно — в итоге, о необходимости реформ в Голливудской ассоциации иностранной прессы высказался почти каждый второй участник церемонии. Трудно представить, что чувствовали в эти минуты привыкшие к самоуправству и минимальному интересу к своим делам члены организации, но можно предположить, что они не раз за вечер сгорали от стыда — и когда уже в открывающем церемонию диалоге Фей и Полер поспешили напомнить, что в ассоциации нет ни одного чернокожего журналиста, и когда награжденная “Золотым глобусом” за вклад в кинематограф легендарная актриса Джейн Фонда посвятила свою речь достоинствам проигнорированного “Глобусами” “Я могу уничтожить тебя”, и когда о том же самом сериале решила высказаться не кто-нибудь, а номинированная на премию сценаристка “Эмили в Париже”. Перемен в Голливуде обычно приходится ждать годами — но если “Оскар”, столкнувшись с похожей критикой, резко увеличил представительство женщин, чернокожих и иностранцев среди голосующих, то что делать “Золотым глобусам”, непонятно — новых иностранных журналистов в Лос-Анджелесе (особенно в условиях пандемии) по их щелчку больше не появится. Ну, можно как минимум вести себя немного скромнее.