Борат в Зуме: самый странный “Золотой Глобус” в истории
Сама Чжао стала всего лишь второй в истории женщиной, выигравшей “Золотой глобус” за лучшую режиссуру. В двух номинациях — “Лучшая комедия/мюзикл” и “Лучший актер в комедии/мюзикле” — победил и “Борат 2” с Сашей Бароном Коэном, который тем самым повторил свой успех на “Глобусах” в 2007-м. Букмекеры и эксперты тем не менее не считают комика серьезным претендентом на “Оскар” — ну что ж, есть хотя бы одна премия, которая ценит достижения сынов славного народа Казахстана. Среди сериалов наибольшего успеха добились посвященная жизни британской монаршьей семьи “Корона”, выигравшая сразу четыре статуэтки, включая награду за лучший драматический сериал, и суперхит Netflix “Ход королевы”, названный лучшим мини-сериалом года.
Другим абсурдным решением Голливудской ассоциации иностранной прессы стала даже не победа, но само участие повествующей о буднях семьи корейских мигрантов в американской глубинке драмы “Минари” Ли Айзека Чуна в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. Стоит оговориться: “Минари” — прекрасный фильм, в прошлом году выигравший и на фестивале “Сандэнс”, но это американская, пусть в ней и куда чаще английского звучит корейский язык, картина. Нет абсолютно, то есть, никаких причин, по которой она должна была ограничиваться гетто одной-единственной номинации, отведенной для снятых за пределами США фильмов. Что ж, надо думать, зарубежные журналисты, которые входят в состав Голливудской ассоциации иностранной прессы, элементарно запутались в трудностях перевода.
Разнообразные проблемы с Zoom стали главным лейтмотивом вечера
Проблемы с виртуальным подключением к церемонии проявились уже на первой награде — когда победивший в категории “Лучший актер в роли второго плана” Дэниел Калуйя начал произносить свою речь, не включив микрофон в Zoom. Хватало комичных и даже кринжовых моментов и впоследствии: то из-за глитчей со связью пропадали куски фраз в речах ведущих, то находящиеся у себя дома и выведенные на телеэкран трансляции номинанты оказывались застанными врасплох, уставившимися в экраны телефонов, то виртуальный характер церемонии раз за разом провоцировал неловкие, заполненные лишь цифровым эхом паузы. Ну, хотя бы на интерьеры домов голливудских звезд получилось посмотреть — пусть в этих роскошных декорациях речи о равенстве и мировых проблемах смотрелись и несколько лицемерно.
Придумать более неуместный тайминг для подобного скандала было бы невозможно — в итоге, о необходимости реформ в Голливудской ассоциации иностранной прессы высказался почти каждый второй участник церемонии. Трудно представить, что чувствовали в эти минуты привыкшие к самоуправству и минимальному интересу к своим делам члены организации, но можно предположить, что они не раз за вечер сгорали от стыда — и когда уже в открывающем церемонию диалоге Фей и Полер поспешили напомнить, что в ассоциации нет ни одного чернокожего журналиста, и когда награжденная “Золотым глобусом” за вклад в кинематограф легендарная актриса Джейн Фонда посвятила свою речь достоинствам проигнорированного “Глобусами” “Я могу уничтожить тебя”, и когда о том же самом сериале решила высказаться не кто-нибудь, а номинированная на премию сценаристка “Эмили в Париже”. Перемен в Голливуде обычно приходится ждать годами — но если “Оскар”, столкнувшись с похожей критикой, резко увеличил представительство женщин, чернокожих и иностранцев среди голосующих, то что делать “Золотым глобусам”, непонятно — новых иностранных журналистов в Лос-Анджелесе (особенно в условиях пандемии) по их щелчку больше не появится. Ну, можно как минимум вести себя немного скромнее.
ФИЛЬМЫ
Лучший драматический фильм – «Земля кочевников»
Лучшая комедия или мюзикл – «Борат 2»
Лучший режиссер – Хлоя Чжао за «Земля кочевников»
Лучший сценарий – Аарон Соркин за «Суд над чикагской семёркой»
Лучший актер в драме – Чедвик Боузман за «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая актриса в драме – Андра Дэй за «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»
Лучший актер в комедии или мюзикле – Саша Барон Коэн за «Борат 2»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Розамунд Пайк за «Аферистка»
Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя за «Иуда и черный мессия»
Лучшая актриса второго плана – Джоди Фостер за «Мавританец»
Лучший фильм на иностранном языке – «Минари» (Южная Корея)
Лучший анимационный фильм – «Душа»
Лучший саундтрек – Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист за «Душа»
Лучшая песня – «Hear My Voice» из «Суд над чикагской семеркой»
СЕРИАЛЫ
Лучший драматический сериал – «Корона»
Лучший комедийный сериал – «Шиттс Крик»
Лучший телефильм или мини-сериал – «Ход королевы»
Лучший актер драматического сериала – Джош О’Коннор за «Корона»
Лучшая актриса драматического сериала – Эмма Коррин за «Корона»
Лучший актер комедийного сериала – Джейсон Судейкис за «Тед Лассо»
Лучшая актриса комедийного сериала – Кэтрин О’Хара за «Шиттс Крик»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале – Марк Руффало за «Я знаю, что это правда»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале – Аня Тейлор-Джой за «Ход королевы»
Лучший актер второго плана в сериале – Джон Бойега за «Голос перемен»
Лучшая актриса второго плана в сериале – Джиллиан Андерсон за «Корона»