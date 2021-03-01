01.03.2021, 14:01
Британский повар придумал, что еще можно делать с тостером
Photo by Kyle Mackie on Unsplash
Британский повар Крейг Харкер обнаружил, что бифштекс можно жарить при помощи тостера. Об этом сообщает издание Daily Mirror. По словам Харкера, он узнал об этом в интернете, но не поверил и решил убедиться самостоятельно.
Крейг купил дешевый тостер и вместо хлеба положил в него три куска мяса. К удивлению повара, у него вышел неплохой бифштекс слабой прожарки.
Харкер не сразу подобрал правильные настройки тостера, поэтому первый кусок мяса недожарился. Он снова положил его в тостер, но на второй раз бифштекс подгорел. “Учился методом проб и ошибок, — рассказывает повар. — Третий кусок получился слабой обжарки: розовый в середине и хорошо обжаренный по краям”.