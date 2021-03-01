Британский повар придумал, что еще можно делать с тостером

Крейг купил дешевый тостер и вместо хлеба положил в него три куска мяса. К удивлению повара, у него вышел неплохой бифштекс слабой прожарки.

Харкер не сразу подобрал правильные настройки тостера, поэтому первый кусок мяса недожарился. Он снова положил его в тостер, но на второй раз бифштекс подгорел. “Учился методом проб и ошибок, — рассказывает повар. — Третий кусок получился слабой обжарки: розовый в середине и хорошо обжаренный по краям”.