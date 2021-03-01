Комедия положений: спустя годы родители нашли секс-тайник дочери

Герой истории рассказал, что в подростковом возрасте он и его экс-возлюбленная любили экспериментировать с товарами из интим-магазинов. В их коллекцию входили кляпы, презервативы необычной формы, анальная пробка, вибрирующий огурец, а также различные настольные секс-игры.

Вопрос хранения приспособлений остро стоял перед рассказчиком и девушкой, поскольку оба жили с родителями. В качестве тайника они решили использовать секретный отсек в книжном шкафу, который стоял в спальне девушки.

После школы они поступили в разные колледжи и через пару лет расстались, так как не смогли поддерживать отношения на расстоянии. Коллекция секс-игрушек была забыта.