Комедия положений: спустя годы родители нашли секс-тайник дочери
Герой истории рассказал, что в подростковом возрасте он и его экс-возлюбленная любили экспериментировать с товарами из интим-магазинов. В их коллекцию входили кляпы, презервативы необычной формы, анальная пробка, вибрирующий огурец, а также различные настольные секс-игры.
Вопрос хранения приспособлений остро стоял перед рассказчиком и девушкой, поскольку оба жили с родителями. В качестве тайника они решили использовать секретный отсек в книжном шкафу, который стоял в спальне девушки.
После школы они поступили в разные колледжи и через пару лет расстались, так как не смогли поддерживать отношения на расстоянии. Коллекция секс-игрушек была забыта.
Спустя 25 лет после этого автор поста получил в Facebook сообщение от его школьной возлюбленной. Она рассказала, что ее родители решили сделать перепланировку. В комнате дочери во время ремонтных работ они обнаружили тайник с вибраторами и презервативами. “Родители подумали, что секс-игрушки принадлежали дочери и ее мужу. Чтобы сделать ситуацию еще более неловкой, они рассказали о находке прямо перед супругом…” — заключил рассказчик.
В комментариях многие посетовали на то, что не предавались таким экспериментам в школьные годы. “Я чертовски завидую, потому что я уже выхожу из подросткового возраста, но у меня до сих пор никого не было”, — написал aonelonelyredditor. “Кажется, я в своей жизни делаю что-то не так”, — пошутил Benstockton. Некоторые также отметили, что начали пользоваться подобными товарами значительно позже, чем автор поста.