Любовь Успенская к 67-летию “надула” пятую точку

Любовь Успенская с шиком отпраздновала свой День рождения в одном из элитных ресторанов Москвы. Столы ломились от изысканных блюд, игристое лилось рекой, а публику развлекали цыгане. Среди желанных гостей был специалист по эстетике лица и тела Тимур Хайдаров. Пластический хирург души не чает в королеве шансона и готов сразу прийти ей на помощь.

Гости вечеринки, глядя на роскошную фигуру артистки, шептались о том, как похорошела звезда. Особенно в глаза бросалась выдающаяся попа знаменитости. “А что с попой особенного вы сделали?”, — поинтересовались ушлые репортеры у Любови Залмановны, которую ранее не раз критиковали за чрезмерное увлечение пластикой, уколами красоты и другими процедурами омоложения.

“Надул пластический хирург”, — кокетливо ответила вечно юная исполнительница. Ей вторит сам доктор: “Мечтали о ней, думали о ней, она “выросла”.

Но светские хроникеры не унимались: “А планируете еще что-то менять?”.