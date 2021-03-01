Шоу-бизнес
01.03.2021, 14:38

Любовь Успенская к 67-летию “надула” пятую точку

 (1)
screenshot - youtube
Любовь Успенская призналась в новой пластической операции. Умопомрачительным результатом она поделилась на своем 67-летии. Королева шансона продемонстрировала накачанную пятую точку. К ней приложил руку ее личный пластический хирург, — сообщает “КП”.

Любовь Успенская с шиком отпраздновала свой День рождения в одном из элитных ресторанов Москвы. Столы ломились от изысканных блюд, игристое лилось рекой, а публику развлекали цыгане. Среди желанных гостей был специалист по эстетике лица и тела Тимур Хайдаров. Пластический хирург души не чает в королеве шансона и готов сразу прийти ей на помощь.

Гости вечеринки, глядя на роскошную фигуру артистки, шептались о том, как похорошела звезда. Особенно в глаза бросалась выдающаяся попа знаменитости. “А что с попой особенного вы сделали?”, — поинтересовались ушлые репортеры у Любови Залмановны, которую ранее не раз критиковали за чрезмерное увлечение пластикой, уколами красоты и другими процедурами омоложения.

“Надул пластический хирург”, — кокетливо ответила вечно юная исполнительница. Ей вторит сам доктор: “Мечтали о ней, думали о ней, она “выросла”.

Но светские хроникеры не унимались: “А планируете еще что-то менять?”.

“Пока нет, пока все прекрасно”, — ответил Хайдаров в эфире шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ. А певица уточнила: “Завтра новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству”.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)