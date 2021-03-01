01.03.2021, 15:15
Названы самые популярные интернет-пароли 2020 года. Не пытайтесь их повторить!
Photo by Muhannad Ajjan on Unsplash
Названы самые популярные пароли 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных DLBI. Проверьте свои: если они совпали с теми, что будут ниже, немедленно меняйте. Ведь их злоумышленники будут пробовать в первую очередь!
Лидером рейтинга вновь остался шестизначный код “123456”. Также высокие позиции сохранили комбинации из простой последовательности цифр: “12345”, “123456789” или “000000”. Кроме того, неизменной популярностью пользуются пароли “password” и “пароль”.
Однако в топе рейтинга есть и изменения. В частности, из десятки ушли вариации паролей на базе сочетания букв qwerty, а на их место пришли “asdasd” и “asdfghjkl”. Также оказались распространены “я”, “любовь” и “привет”.
Часто пользователи в 2020 году придумывали пароли, связанные с коронавирусом: эксперты отметили растущее число “covid19”, “корона”, “epidemic”, “COVID19_Access”, “pandemic”, “coronavirus”.