ФОТО | Женщина заставила себя похудеть благодаря ремню (но не как вы подумали)

63-летняя Зоуи Фостер (Zoe Foster) возвращалась домой после отпуска в Испании. Во время посадки стюардесса заявила, что из-за лишнего веса пассажирке необходим дополнительный ремень. Пристегнуться в кресле стандартным ремнем у нее не получилось.

“Она прошла по проходу, размахивая ярко-оранжевым удлинителем для ремня, и громко сказала: “Где та женщина, которой нужна эта вещь?” Я хотела провалиться сквозь землю и решила, что больше никогда не позволю такому повториться”, — рассказала Фостер.

Через два дня англичанка присоединилась к группе для худеющих, и вскоре увидела первые результаты. Но все ее усилия сошли на нет, когда ей поставили диагноз “ревматоидный артрит”. Фостер оказалась практически прикована к кровати.

Состояние больной улучшилось благодаря лекарствам, но вскоре обнаружилась еще одна угроза для жизни. “У меня произошел разрыв селезенки. Врачи удалили мне ее. Я провела несколько дней в реанимации, а затем еще месяц — в больнице”, — сообщила она.