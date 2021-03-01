Всякая всячина
01.03.2021, 16:00

ФОТО | Женщина заставила себя похудеть благодаря ремню (но не как вы подумали)

 
Photo by Siora Photography on Unsplash
Жительница английского города Сканторп, графство Линкольншир, похудела на 50 килограммов после того, как почувствовала себя униженной во время полета в самолете. Об этом сообщает издание Gribsby Telegraph.

63-летняя Зоуи Фостер (Zoe Foster) возвращалась домой после отпуска в Испании. Во время посадки стюардесса заявила, что из-за лишнего веса пассажирке необходим дополнительный ремень. Пристегнуться в кресле стандартным ремнем у нее не получилось.

“Она прошла по проходу, размахивая ярко-оранжевым удлинителем для ремня, и громко сказала: “Где та женщина, которой нужна эта вещь?” Я хотела провалиться сквозь землю и решила, что больше никогда не позволю такому повториться”, — рассказала Фостер.

Через два дня англичанка присоединилась к группе для худеющих, и вскоре увидела первые результаты. Но все ее усилия сошли на нет, когда ей поставили диагноз “ревматоидный артрит”. Фостер оказалась практически прикована к кровати.

Состояние больной улучшилось благодаря лекарствам, но вскоре обнаружилась еще одна угроза для жизни. “У меня произошел разрыв селезенки. Врачи удалили мне ее. Я провела несколько дней в реанимации, а затем еще месяц — в больнице”, — сообщила она.

Фостер подчеркнула, что друзья поддерживали ее, но она сама не любила себя. Она хотела изменить свое тело и разум, поэтому снова пошла в группу для худеющих и опять начала сбрасывать вес.

Англичанка полностью изменила диету и ограничила употребление вредных продуктов, таких как шоколад и алкоголь.

В результате ей удалось сбросить 50 килограммов и улучшить свое состояние здоровья. “Я была в очереди на замену коленного сустава, а теперь мне это не требуется. Мое кровяное давление нормализовалось впервые за много лет, и у меня редко случаются проявления ревматоидного артрита”, — похвасталась Фостер.

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