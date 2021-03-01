Родители Жанны Фриске подали в суд на собственного внука и Дмитрия Шепелева

Недавно мать и отец артистки подали новый иск — на этот раз они намерены запретить Дмитрию Шепелеву совершать какие-либо сделки с долей в квартире дочери. Речь про те самые элитные 90 квадратов в Шмитовском проезде, с любовью обставленные звездой при жизни. Телеведущему, а точнее его с Жанной 7-летнему сыну Платону, принадлежит 1/3 в этих апартаментах.

Из-за настойчивости Владимира Борисовича производство по этому делу возбудили аж в двух районных судах — в Пресненском и Хамовническом. Сначала в обоих заявления от родителей Фриске не приняли, однако, в первый адвокатам удалось донести необходимые документы, а во второй материалы вернули после апелляции в Мосгорсуде.

Любопытно, что почти одновременно с исковым заявлением телеведущий получил от супругов Фриске уведомление о том, что свои 2/3 квартиры они собираются… продать. Первым делом, по закону, они предложили выкупить их совладельцу жилья — то есть внуку Платону, представителем которого является Шепелев. Причем, цену явно завысили. А ведь только недавно недвижимость планировалось оставить нетронутой до совершеннолетия мальчика и тогда передать в его полное распоряжение.

Дмитрий, которому сейчас совсем не до судебных разборок, однако, тоже планирует до конца отстаивать свои права. Как стало известно, в ближайшее время он подаст жалобу в Верховный суд.

“Речь идет про те 7 миллионов, которые Шепелев должен выплатить Владимиру и Ольге Фриске, — рассказал источник. — Родители Жанны после длительных разборок самостоятельно вернули 21 миллион “Русфонду” — помните, их собирали на лечение всем миром? Так вот треть этих средств потребовали возместить Дмитрия, мол, в счет солидарного взыскания. Суд первой инстанции удовлетворил иск, отклонив апелляцию и кассацию. Вот только почему он должен это делать, если все деньги за две недели до смерти певицы сняла со счетов Жанны ее мама?”