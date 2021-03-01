Анна Седокова со скандалом покинула программу Максима Галкина

В эфире программы Максим Галкин продемонстрировал ролик, где смаковали все подробности личной жизни 38-летней звезды — корреспонденты обсудили ее брак с футболистом Белькевичем, бизнесменом Чернявским, а также роман с Комаровым. Кроме того, рассказали и о детях от разных мужей. После просмотра Анна вспылила.

“Достаточно предвзятый сюжет с посылом “вышла замуж и сразу развелась”. Да, кому-то повезло — человек встретил любовь в 18 лет и прожил с ней долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае — это бедная семья, отсутствие папы. Мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами”, — стала защищаться Анна.