Сергей Сафронов впервые рассказал о своей смертельной болезни, но не назвал ее

“Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали”, — рассказал иллюзионист в эфире шоу “Секрет на миллион” на НТВ.

Новость о тяжелой болезни стала неожиданностью для близких Сергея. “Помню, как папа позвонил. Он так плакал”, — признался один из братьев звезды.

Самого же Сафронова удивило то, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья Обнаружить проблему удалось уже после того, как стали проявляться симптомы. Поэтому Сергей потерял драгоценное время.

Точный диагноз Сафронова пока держится в тайне. Его иллюзионист раскроет только в эфире шоу “Секрет на миллион” в следующую субботу.