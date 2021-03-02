ВИДЕО | Том Круз рассказал байку о Горбачеве и показал фокусы

А теперь поворот: никакой это не Том Круз. Не двойник, не родственник. Просто человек, который правдоподобно изображает звезду фильмов серии “Миссия невыполнима” — его мимику, голос, движения. Все остальное — нейросеть, превращающая автора аккаунта DeepTomCruise в копию голливудского актера.

В отличие от многих дипфейков, Нейрокруза действительно сложно отличить от настоящего, особенно в солнечных очках. Как отмечают в твиттере, скоро знаменитостям придется в обязательном порядке регистрировать аккаунты в тиктоке или ютьюбе и получать галочки верификации. Просто для того, чтобы ими не мог притвориться кто-то другой с помощью подобных (весьма реалистичных) дипфейков.