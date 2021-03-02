02.03.2021, 10:44
ВИДЕО | Том Круз рассказал байку о Горбачеве и показал фокусы
Но есть нюанс
Foto: Jason Lee, REUTERS
Американский актер Том Круз наконец-то завел аккаунт в ТикТок. Там он играет в гольф, показывает фокусы, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и в целом ведет себя как типичный Том Круз. Но не все так просто — интригует “Медуза”.
А теперь поворот: никакой это не Том Круз. Не двойник, не родственник. Просто человек, который правдоподобно изображает звезду фильмов серии “Миссия невыполнима” — его мимику, голос, движения. Все остальное — нейросеть, превращающая автора аккаунта DeepTomCruise в копию голливудского актера.
В отличие от многих дипфейков, Нейрокруза действительно сложно отличить от настоящего, особенно в солнечных очках. Как отмечают в твиттере, скоро знаменитостям придется в обязательном порядке регистрировать аккаунты в тиктоке или ютьюбе и получать галочки верификации. Просто для того, чтобы ими не мог притвориться кто-то другой с помощью подобных (весьма реалистичных) дипфейков.