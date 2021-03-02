02.03.2021, 13:03
ФОТО | 51-летняя Дженнифер Лопес ошеломила безупречной фигурой в откровенном купальнике
Scanpix
Дженнифер Лопез не перестает восхищать подписчиков своей молодостью и идеальной физической формой. В сети активно обсуждают новое фото 51-летней знаменитости, пишет mail.ru
В кадре звезда позирует в белоснежном купальнике с глубокими вырезами, демонстрируя подтянутую спортивную фигуру.
“Ты нашла источник вечной молодости? Когда поделишься с нами секретом?”, “Это просто огонь”, “Я в свои 20 выгляжу хуже нее…”, “Богиня”, “Ты идеальна”, “Вот это фигура”, “Мечтаю так же выглядеть в 50”, — восторженно пишут фолловеры певицы.