ФОТО | 51-летняя Дженнифер Лопес ошеломила безупречной фигурой в откровенном купальнике



В кадре звезда позирует в белоснежном купальнике с глубокими вырезами, демонстрируя подтянутую спортивную фигуру.

“Ты нашла источник вечной молодости? Когда поделишься с нами секретом?”, “Это просто огонь”, “Я в свои 20 выгляжу хуже нее…”, “Богиня”, “Ты идеальна”, “Вот это фигура”, “Мечтаю так же выглядеть в 50”, — восторженно пишут фолловеры певицы.

