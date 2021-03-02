ФОТО | Алла Пугачева избавилась от последнего “старящего” элемента имиджа

В последнее время Алла Борисовна с уверенностью доказывает, что она не намерена делить или передавать кому-то заслуженный титул Примадонны. Официально объявив об уходе с большой сцены одиннадцать лет назад, она не исчезла с подмостков российского шоу-бизнеса и даже, кажется, засияла еще ярче. “Виной” всему — обновленный образ Пугачевой, которая даст фору современным звездам.

71-летняя артистка заметно похудела, что дало ей возможность носить гораздо более интересную одежду, чем традиционные безразмерные балахоны из нулевых и десятых годов. Близкий друг и дизайнер Примадонны Игорь Гуляев специально для нее и ее семьи создает коллекции на разные сезоны.

Гуляев также встал на защиту Пугачевой, которую иногда осуждают за слишком короткие наряды. Модельер считает, что худые ноги и тонкую талию обязательно нужно подчеркивать, а запястья должны быть обнажены. Следуя этим заветам, артистка собрала свой лук для визита к Валентину Юдашкину.

Пугачева опубликовала фотографию, на которой позирует рядом с супругой дизайнера, Мариной, порадовав поклонников не только стильным образом. Кардинально изменилась прическа артистки — теперь это удлиненное каре. Новая прическа смотритс очень естественно и визуально “съедает” еще несколько лет. Теперь, кажется, ансамбль завершен: Примадонна выглядит как никогда натурально и легко.

Под снимком она написала: “В гостях у Марины и Вали Юдашкиным. Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти "СВОИХ" и успокоиться”.

Семьи Пугачевой и Юдашкина дружат уже не первый год. Трогательно поздравляя кутюрье с днем рождения, она называет его “дружище”. Да и сам модельер не любит, когда артистку называют его клиенткой. После многих лет тесной совместной работы он именует ее только “подругой”.

Подписчики Аллы Борисовны оценили ее новое преображение. Наперебой они хвалили укладку любимицы и писали: “Вы великолепны”, “Прекрасная стрижка”, “Изящные красавицы”, “Восхищаюсь”.