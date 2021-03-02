Подруга умершей экс-солистки Little Big рассказала о ее последних днях(1)
По словам подруги, официально Анна Кастельянос замужем не была, а из родных изредка общалась с сестрой. “Аня держалась до последнего, но перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я так понимаю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег у нее не было. Она не особо могла работать, да и в пандемию никаких проектов не было, а пенсия у нее была маленькой”, — пояснила она.
Подруга Анны высказала мнение, что отсутствие денег помешало бывшей солистке группы Little Big серьезно заняться своим здоровьем.
По словам матери Галины — волонтера, которая и нашла Кастельянос мертвой, изначально артистка жаловалась на боль в спине. “Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. А на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала ей скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Говорили вызывать участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала”, — цитирует слова женщины РЕН ТВ.