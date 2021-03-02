Подруга умершей экс-солистки Little Big рассказала о ее последних днях

По словам подруги, официально Анна Кастельянос замужем не была, а из родных изредка общалась с сестрой. “Аня держалась до последнего, но перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я так понимаю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег у нее не было. Она не особо могла работать, да и в пандемию никаких проектов не было, а пенсия у нее была маленькой”, — пояснила она.