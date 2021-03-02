Назван вероятный диагноз 99-летнего мужа королевы Елизаветы — все серьезно

Как сообщает издание Daily Star, его переместили в другое учреждение для “тестирования и наблюдения за ранее существовавшим сердечным заболеванием”. Отмечается, что члены королевской семьи обеспокоены состоянием герцога Эдинбургского. Они надеются на то, что он справится со всеми болезнями.

“Принц Филипп, герцог Эдинбургский, ведет самую тяжелую битву за здоровье, продолжая свое самое долгое в истории пребывание в больнице из-за инфекции. 99-летний герцог лечится от сердечного приступа”, — говорится в публикации.

Ранее врачи госпиталя короля Эдуарда VII диагностировали у принца Филиппа инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом. К слову, в Букингемском дворце заявили что после переведения в другую больницу, супруг королевы Елизаветы II чувствует себя хорошо. Но ожидается, что он останется там как минимум до конца недели.

Напомним, что в больницу короля Эдуарда VII супруг королевы Елизаветы II попал вечером 16 февраля из-за плохого самочувствия. 20 февраля принц Чарльз посетил отца в больнице. Из медицинского учреждения он вышел со слезами на глазах. Его сфотографировали папарацци. Впоследствии принца Филиппа посетил принц Уильям. Внук герцога Эдинбургского заверил, что с ним все хорошо.