Сеты под названием “Силламяэ” и “Маарду”: Владелец Japosha sushi рассказал, почему они стали пользоваться огромным успехом

— Сколько лет вы уже на рынке? Как начинали? Когда было сложнее — раньше или сейчас?

— На рынке мы с 2010 года. Начинали на квартире, позже переехали в центр . В то время было проще, так как конкуренции не было и мы были одни на рынке, не считая ресторанов.

Сейчас же все немного сложнее, так как время меняется, и суши можно купить почти что в каждом магазине. Но у нас есть постоянные клиенты , которые с нами с самого начала и ценят нашу продукцию.

— Как вам удается сохранять лидирующие позиции? Почему вас хвалят клиенты?

— У нас качество. У нас повара не меняются. Есть суперповар — 10 лет стажа в "Япоше"! Есть кто поменьше работает, но скоро тоже будет юбилей. У нас одна точка общепита — всё под контролем. На качестве товара мы не экономим. Стараемся делать качественно, вкусно и с любовью.

— Почему у некоторых заведений после первого успеха ухудшается качество, уменьшаются порции и поднимаются цены? Как думаете?

— Может, их план заработать денег, открыть как можно больше точек, получить больше прибыли в короткий срок. Но кто тише едет, тот дальше будет. Я планирую лет 40 ещё ехать. Такой старый дед буду стоять и крутить суши.

— Откуда пришла идея сделать такие интересные комплекты под названием городов Эстонии?

— Называть всякими японскими словами — как-то бaнально, у всех они есть . Человеку ближе своё, родное, поэтому и решили сделать наборы с городами Эстонии. Подумали, что людям будет это приятно.

— Какие факторы учитывались при составлении наборов, есть какие-то отличительные черты городов, которые вы отразили в выборе роллов в комплекте?

— Решили назвать комплекты большими городами и выбрали, на наш взгляд, самые знаменитые.

У нас есть комплект Силламяе , так как городок это маленький, то и роллы в комплекте небольшие .

Таллинн и Тарту — два крупных города в Эстонии, и "их" комплекты равноценные.