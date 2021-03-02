Диетолог советует, как побороть тягу к сладкому

Нутрициолог утверждает, что желание съесть что-то сладкое вызвано дефицитом белка в организме. “Каждый раз, когда вы хотите сахар, ваш организм на самом деле просит белка”, — объяснила она.

Исходя из этого, Махиджа предложила следить за тем, чтобы и в завтраке, и в обеде, и в ужине было достаточно белка. Употребление богатой протеинами пищи провоцирует выработку лептина — гормона сытости. А сытый человек, по словам диетолога, не будет постоянно хотеть съесть что-то сладкое.