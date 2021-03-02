02.03.2021, 18:00
Мирослава Карпович показала роскошный подарок от Павла Прилучного на день рождения
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1 марта Мирослава Карпович отметила день рождения, ей исполнилось 35 лет. В своем инстаграме актриса похвасталась сюрпризом, который подготовил для нее возлюбленный Павел Прилучный, — рассказывает mail.ru.
33-летний актер подарил избраннице полет на вертолете. Во время прогулки именинница увидела из окна огромную надпись “Мирус, с днем рождения”, выложенную красными буквами на снегу.
“Прилучший волшебник”, — подписала эмоциональные видео из кабины вертолета звезда “Папиных дочек”.
Примечательно, что 1 марта день рождения отметила и экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце. Актрисе исполнилось 32 года.