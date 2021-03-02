ВИДЕО | Мощно! Солистка Anna Darling Band исполнила хит Пугачевой "Так же как все"

"Просто незабываемые эмоции! Жюри прекрасное, очень отзывчивое. Они очень конкретно дают понять, что было хорошо, а что было плохо", - поделилась своими впечатлениями вокалистка группы Band5 из Ида-Вирумаа Эвелина Лебедева.

Трудно ли выступать, когда в зале нет публики? "Зрители всё равно были - съёмочная команда, другая группа. Я ощущала, наверное, на вибрационном уровне, что вот где-то там - люди, они слышат. И постаралась передать атмосферу каждой песни так, как чувствую её я", - рассказала нам лидер группы Anna Darling Band Анна Ланберг.