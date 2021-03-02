Ученые определили как мелатонин заставляет нас спать
Наши тела производят мелатонин в темноте. Технически это гормон, но вы можете легко купить мелатонин в качестве добавки в аптеках, магазинах диетических продуктов и других розничных магазинах.
Мелатонин связывается с рецепторами в головном мозге и оказывает стимулирующее действие на сон. Считайте рецептор замочной скважиной, а мелатонин - ключом. Две замочные скважины для мелатонина в клетках мозга человека называются МТ1 и МТ2. Но ученые не знали, что происходит, когда замочную скважину открывают.
Калиевый канал
Нейробиологи Медицинской школы Университета Конна Чжао-Вэнь Ван и Боджун Чен определили этот процесс в ходе своей работы с червями C. elegans, как сообщается в журнале PNAS, он открывает калиевый канал, известный как канал ВК. Впоследствии они обнаружили, что мелатонин способствует сну у червей, активируя канал ВК через рецептор мелатонина. Черви, у которых отсутствует секреция мелатонина, рецептор мелатонина или канал ВК, проводят меньше времени во сне.
Канал BK участвует во всех видах телесных процессов, от эпилепсии до высокого кровяного давления. Узнав больше о взаимосвязи между BK-каналом, сном и поведенческими изменениями, исследователи надеются как лучше понять мелатонин, так и помочь людям, страдающим другими заболеваниями, связанными с BK-каналом.