Ученые определили как мелатонин заставляет нас спать

Мелатонин связывается с рецепторами в головном мозге и оказывает стимулирующее действие на сон. Считайте рецептор замочной скважиной, а мелатонин - ключом. Две замочные скважины для мелатонина в клетках мозга человека называются МТ1 и МТ2. Но ученые не знали, что происходит, когда замочную скважину открывают.

Калиевый канал

Нейробиологи Медицинской школы Университета Конна Чжао-Вэнь Ван и Боджун Чен определили этот процесс в ходе своей работы с червями C. elegans, как сообщается в журнале PNAS, он открывает калиевый канал, известный как канал ВК. Впоследствии они обнаружили, что мелатонин способствует сну у червей, активируя канал ВК через рецептор мелатонина. Черви, у которых отсутствует секреция мелатонина, рецептор мелатонина или канал ВК, проводят меньше времени во сне.