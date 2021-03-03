12 интересных фактов о редакторе "Бублика" и телеведущей Алине Захаровой

1. Обожаю животных. Когда хочу поднять настроение, то смотрю смешные видео с котиками или иду в зоопарк.

2. Сырная душа. Одно из самых любимых сочетаний — сыр с вареньем

3. Умею делать лунную походку.

4. Когда училась в универе, то каждые выходные по ночам подрабатывала диджеем в клубах.

5. Недавно открыла себя в озвучке рекламных клипов, так что, гуляя по разным ТЦ, можете услышать мой голос.

6. Мечтаю поехать в тур по Европе, но пока коплю средства.

7. Еще до начала пандемии я уже была фанатом антибактериальных салфеток.

8. Увлекаюсь психологией, перед сном обязательно прослушиваю какую-нибудь лекцию.

9. Количество организованных и проведенных мной мероприятий уже перевалило за 100, а количество людей, которых развеселила — за 1000.

10. Прежде чем попасть на ТВ и стать известной ведущей, 3 раза проваливалась на кастингах.

11. Пыталась быть жаворонком, но после тщетной борьбы с собой в итоге поняла, что я умеренная сова и не способна вставать в 6 часов. Так что раньше 8.30 можете не беспокоить:)

12. Сегодня мне исполняется 26 лет, и я очень этому рада, так как день рождения — мой самый любимый праздник!

Спасибо вам, дорогие читатели, за интерес и поддержку! Всех виртуально обнимаю!