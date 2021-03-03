12 интересных фактов о редакторе "Бублика" и телеведущей Алине Захаровой
1. Обожаю животных. Когда хочу поднять настроение, то смотрю смешные видео с котиками или иду в зоопарк.
2. Сырная душа. Одно из самых любимых сочетаний — сыр с вареньем
3. Умею делать лунную походку.
4. Когда училась в универе, то каждые выходные по ночам подрабатывала диджеем в клубах.
5. Недавно открыла себя в озвучке рекламных клипов, так что, гуляя по разным ТЦ, можете услышать мой голос.
6. Мечтаю поехать в тур по Европе, но пока коплю средства.
7. Еще до начала пандемии я уже была фанатом антибактериальных салфеток.
8. Увлекаюсь психологией, перед сном обязательно прослушиваю какую-нибудь лекцию.
9. Количество организованных и проведенных мной мероприятий уже перевалило за 100, а количество людей, которых развеселила — за 1000.
10. Прежде чем попасть на ТВ и стать известной ведущей, 3 раза проваливалась на кастингах.
11. Пыталась быть жаворонком, но после тщетной борьбы с собой в итоге поняла, что я умеренная сова и не способна вставать в 6 часов. Так что раньше 8.30 можете не беспокоить:)
12. Сегодня мне исполняется 26 лет, и я очень этому рада, так как день рождения — мой самый любимый праздник!
Спасибо вам, дорогие читатели, за интерес и поддержку! Всех виртуально обнимаю!