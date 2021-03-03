17-летний красавчик-сын Меладзе и Джанабаевой стал звездой соцсетей

“Сын, наша гордость! 17 лет! Ура!” — лаконично подписала пост звездная мама. Ее 55-летний супруг был более многословным и посвятил сыну трогательное поздравление: “Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!”

Пользователи сети активно откликнулись в комментариях и восхитились красотой 17-летнего Константина.

“Замечательный юноша”, “Какой красивый у вас сын”, “Такой же красавец, как и папа”, “Какой красивый парень, очень похож на отца”, “Как на маму похож”, “Взял все лучшее от родителей”, “Что за очаровательный молодой человек”, — пишут фанаты.

Напомним, Константин появился на свет, когда о романе Меладзе и Джанабаевой еще никому не было известно. Певец тогда официально состоял в браке и растил трех дочерей.

В 2014 году появился на свет второй сын звездной пары — Лука. В том же году Валерий развелся со своей первой супругой Ириной и, по слухам, официально женился на Альбине.