Эстонские экологические активисты рассказали о сильном вреде цветочной индустрии на окружающюю среду

Какова на самом деле должна быть цена у роз, которые сейчас стоят один евро?

“Намного выше, учитывая ресурсы, потраченные на их выращивание. Кроме того, необходимо учитывать, что эти розы не из нашего эстонского сада, а из Африки”, — сказала координатор экологических проектов Маргот Роозе.

Но красивые розы — не единственные цветы, которые выращивают за тысячи километров и привозят в Эстонию. Например, гвоздики привозят из Колумбии. Многие цветы привозят к нам из Таиланда, Китая и Австралии. В Эстонии цветы продаются круглый год, 90% которых выращивают очень далеко от нас.

Помимо этической проблемы, когда на африканских полях выращивают цветы вместо сельскохозяйственных культур для голодающих детей в Эфиопии, проблема заключается и в использовании большого количества токсичных химикатов, которые загрязняют питьевую воду и окружающую среду.

Нет предела тому, сколько удобрений можно использовать для одного цветка.

"Если вы думаете, что поливание цветов различными средствами защиты растений и химикатами — это далекая африканская забота, вы ошибаетесь. По последним данным Департамента статистики Эстонии, использование средств защиты растений на цветах и ​​декоративных растениях в Эстонии увеличилось.

На анализ были отправлены перчатки, в которых работают флористы, а также был взят анализ мочи. На перчатках было обнаружено большое количество гербицидов, — химических веществ, применяемых для уничтожения растительности, а также в моче обнаружили несколько типов пестицидов”, — сказала Роозе.