Шоу-бизнес
03.03.2021, 13:31

Виктор Дробыш осудил “понты” современных артистов

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screenshot - youtube
Виктор Дробыш считает, что раньше имидж артистов был куда лучше. Сегодня же звезды с приходом популярности теряют связь с реальностью и начинают кичиться богатством, — пишет “СтарХит”.

Обсуждая самых достойных артистов отечественного шоу-бизнеса, Виктор Дробыш высказался о проблеме, которая давно его волнует. Дело в том, что современным звездам часто не хватает искренности.

“Для меня эталоном всегда остается Игорь Романов. Вот он сохранял идеальную сдержанность, выправку. В 80-е слово “артист” было каким-то волшебным. Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин. За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: “Неужели Клинтон приехал?” А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу”, — объяснил Дробыш свою позицию.

Среди тех звезд, с которыми продюсеру легко работать, оказались Стас Пьеха, Валерия, Григорий Лепс. По мнению Дробыша, это те люди, которые настроены именно на творчество, а не на лишние понты. Также композитор недоволен тем, как меняется современная музыкальная индустрия.

“Раньше данная профессия была доступна не всем. Теперь же ты можешь что-то накликать на компьютере — и тоже станешь артистом. Это неплохо, но это другой этап развития шоу-бизнеса”, — подчеркнул композитор в интервью для YouTube-канала “Ковальский”.

Сам Дробыш не любит понты. По словам продюсера, работа приносит ему приличный доход, но для него всегда было важнее получать удовлетворение от творческой деятельности.

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