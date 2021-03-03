Всякая всячина
03.03.2021, 13:28

ФОТО | "Проделки запада": В социальных сетях обсуждают ужасающий подъезд в Ивангороде

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Shutterstock
Недавно в группе "Подслушано.Ивангород" выложили фотографии, сделанные в подъезде жилого дома в Ивангороде. Подписчиков возмутило то, что люди живут в таких ужасных условиях и никто ничего не меняет.

В комментариях писали:

"А че вам не нравится? БЛИН ВЕНЕЦИЯ 😍😍😍"

"Капиталисты грёбаные! Деньги на кап. ремонт гребут а в подьездах как после бомбёжки. За эти деньги ( нагло отобранние) жильцы бы сами смогли и не один раз покрасить подъезд."

"Это все проделки запада.. Твою жизнь мать... Байден наверное все изгадил, вот же старый 🤣🤣🤣"

"Сразу видно прорыв!стабильность! ✊
Эта фотка с 90ых ? 🤔аа все самокат увидел)"

"Это все Навальный, отвечаю!
20 лет стабильности и только сейчас подобное!
А если серьезно, у вас администрация вообще работать не хотят или что?"

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