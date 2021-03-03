ВИДЕО | Эстонские парни построили в лесу иглу-сауну полностью из снега

Парни снимают интересный и развлекательные контент в Эстонии. Недавно они снимали видео, где соревновались — кто лучше всего готовит рандомные блюда (об этом мы писали здесь). “Я не понимаю, почему так мало подписчиков на вашем канале”, — получают комментарии под свои видео блогеры.

В этот раз молодые люди захотели построить иглу-сауну. Сначала они построили само сооружение полностью из снега, при этом давая советы, как лучше всего строить иглу. Затем они привезли мини-печку с дровами и трубой. Свечи внутри использовали как источник света.

“Позади меня ледяная стена, но я не чувствую холода от нее, а только горячий пар — это чувство невозможно описать словами”, — поделился эмоциями один из блогеров.

Парни доказали, что своими руками можно сделать отличную сауну посреди леса. Смотрите видео!