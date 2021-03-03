Михаил Галустян забрал долг Сарика Андреасяна “натурой”

Творческую карьеру Сарик начал с вольного пересказа “Джуниора“ — фильма “Беременный” с Галустяном и Дюжевым в главных ролях. Результат парадоксальный: при средней зрительской оценке 2,5 фильм окупился: бюджет 2 млн долларов, сборы 8,2. Примерно та же история произошла с комедией “Тот еще Карлосон”: оценка 2,6, бюджет 4, сборы 11,2. Или взять “Что творят мужчины”: оценка 3,3, бюджет 2, сборы 11,3.

Поняв, что формулу успеха Сарик нашел, режиссер расправил плечи и решил “вдарить” по зрителю по максимуму. В 2017 году вышел кинокомикс “Защитники“ — прямой аналог идей Marvel или DC. Получилось ожидаемо плохо: оценка 3,0. Но при этом фильм едва “отбился”, а если брать сборы только по России, то и вовсе провалился.

И пошло-поехало: “Женщины против мужчин: Крымские каникулы”, “Фото на память”, “Счастья! Здоровья!“ — провал за провалом. Не лучше обстояли дела с фильмами, которые Андреасян не снимал сам, но продюсировал.

Кинокомпания Михаила Галустяна “Фреш-фильм” вложила 15 миллионов рублей в производство фантастической картины “Кома”. Фильм должна была снимать студия Андреасяна “Энджой мувиз”. Что было дальше, догадаться несложно. “Кома” собрала два с половиной миллиона долларов, что в два раза меньше общей суммы, потраченной на финансирование проекта. Галустян через суд потребовал вернуть свои вложения, но режиссер предложил сделку: он отдал авторские права на ленту “Непрощенный” с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Отмечается, что это один из немногих окупившихся в последнее время фильмов Андреасяна.