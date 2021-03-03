03.03.2021, 18:30
Российский участник “Евровидения” будет определен 8 марта — узнай, кто вошел в шорт-лист(1)
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Казалось бы, ранее уже было объявлено, что раз с конкурсом песни Евровидения не получилось в прошлый раз, то ничего приниципиально не изменится и в этом году: не смогли поехать Little Big — поедут сейчас. Однако планы поменялись.
У Little Big шансы еще есть, но уменьшились, так как прямо сейчас у группы нет достойного материала (а основным требованием Евровидения является новая песня — т.е. та же Uno уже не подходит).
В результате руководство Первого канала провело закрытое обсуждение — и предложит зрителям выбрать победителя из шорт-листа, в который, как сообщает Super, вошли #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Niletto.