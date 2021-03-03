Умер актер из сериала “Сваты”

“После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать”, — говорится в сообщении студии.

По информации издания, последние годы Марченко боролся с онкологическим заболеванием — раком кости. Ранее артист перенес несколько курсов лечения и операций. На некоторое время недуг отступил, но потом снова вернулся.

Иван Марченко — выпускник актерского факультета Харьковского университета искусств имени Котляревского. После окончания обучения служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Широкой аудитории он наиболее известен по сериалу “Сваты”. Марченко также играл в таких в проектах, как “Ментовские войны. Одесса”, “Возвращение Мухтара”, “За все тебя благодарю”, “Последний кордон” и других.