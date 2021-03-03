7 вещей, которые женщинам нравятся, хотя они утверждают обратное





Деньги — это энергия, при помощи которой можно управлять действительностью, меняя ее как по волшебству. Только что были сандалики из непушного зверя дерматина, а теперь — лабутены. Только что вместо кучера была крыса, слушавшая радио “Шансон”, а теперь тыква превратилась в симпатичную машинку, про которую поет завистливые песни певец Слепаков.

Женщины любят волшебников. (И да, не надо бояться, что она любит не тебя, а твои деньги. Она просто воспринимает их как твою сверхспособность.) А так-то, конечно, деньги в отношениях сами по себе ее совершенно не интересуют. Она же приличная девушка!





Конечно, все зависит от настроения, погоды, от того, кто оглядывался, как именно оглядывался и насколько большие и противные у него усы. Но если тебе хочется увидеть по-настоящему недовольную красавицу, тебе придется подождать того дня, когда она, нарядная и уверенная, пройдет по улице, а все встречные мужчины будут смот­реть на нее как на пустое место.









Потом она расскажет тебе, какой ты был дурак, что споры нужно решать не словами, а кула… то есть наоборот, и что это было ужасно, опасно и отвратительно. Если бои начнутся слишком быстро после вашего знакомства или будут случаться слишком часто, она, возможно, уйдет от тебя, потому что женщины, особенно умные, побаиваются агрессивных и скандальных типов.

Но в момент самой драки минутка дремучего, первобытного, адреналинового восторга с ней неизбежно случится. И ближайшие лет пятьдесят она будет с приятностью вспоминать в беседах с подругами, как этот сумасшедший сломал из-за нее нос другому сумасшедшему.





Кажется, с появлением Интернета миф о том, что в женской любви глаза не участвуют, должен был сойти на нет: уж слишком много развелось сайтов, где дамы бесконечно обсуждают, у кого глазки голубее и волосики кудрявее — у Саймона Бейкера или у Ивана Реона. Тем не менее до сих пор полно граждан, искренне полагающих, что женщинам безразлично, какой формы нос растет на лице их избранника.