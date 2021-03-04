Тяжелобольной Борис Моисеев отметил 67-й день рождения
Моисеев давно пропал из поля зрения широкой общественности. Он ведет очень уединенный образ жизни: не дает концертов, не посещает светские мероприятия. Однако, сегодня вечеринка пройдет в его московской квартире — впервые за долгое время здесь будет многолюдно. Ведь поздравить Бориса Михайловича с днем рождения соберутся его танцевальный и музыкальный коллективы, с которыми он когда-то исколесил сотни городов. “Планировали приехать и друзья из Ялты, — рассказывает “СтарХиту” директор артиста Сергей Горох. — Накрываем большой стол. Боря заказал фаршированные перцы, оливье и мандарины — как в Новый год. Но по сути для каждого человека это он и есть”.
В этот день Моисееву всегда звонит его близкая подруга — Алла Пугачева. “Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина, точно что-то душевное придумают, — продолжает Горох. — Алла Борисовна часто на связи, минимум, раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: “Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении”.
Также у певца есть три не менее близких человека, он даже называет их “сестрами” — Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд. На последней Борис Михайлович даже когда-то хотел жениться, но не сложилось. Все они регулярно общаются с музыкантом, присылают цветы, подарки и даже деньги, хоть тот и сопротивляется.
Постоянно всплывающие в Сети сведения о якобы тяжелом состоянии, обижают Моисеева. Кстати, недавно на эту тему высказалась Алена Апина, заявив, что артист очень плох. Хоть здоровье и оставляет желать лучшего после инсульта, чувствует он себя довольно прилично.