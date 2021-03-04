Александра Маршала увезли в больницу в предынсультном состоянии

“В Одинцовскую ЦРБ был доставлен 63-летний певец Александр Маршал. Музыканта привезли врачи скорой помощи заподозрившие у мужчины предынсультное состояние. В больнице Александру поставили диагноз вертебро-базилярная недостаточность — состояние при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Состояние это обратимое и поддается лечению”, — рассказал источник в системе здравоохранения.

Вертебро-базилярная недостаточность может приводить к серьезным последствиям вплоть до ишемического инсульта, если вовремя не принять меры и не обратиться к врачам. Самым распространенным симптомом недуга является внезапно возникшее сильное головокружение.

К счастью, жена музыканта вовремя почувствовала неладное и сразу вызвала Александру Маршалу скорую помощь. Музыканта обследовали в больнице и оказали всю необходимую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью певца уже ничего не угрожает, мужчину выписали из больницы и отправили восстанавливать здоровье домой.

Позже жена артиста опровергла информацию о предынсультном состоянии мужа. В эфире Радио “Комсомольская правда” в четверг, 4 марта, Наталья Минькова сообщила, что у ее супруга просто был скачок давления, угрозы здоровью нет.

Напомним, проблемы со здоровьем начались у Александра Маршала уже давно. Несколько лет назад артист перенес серьезную операцию на позвоночнике. Тогда у артиста вылезла межпозвоночная грыжа из-за которой один из позвонков раскрошился. Осколок стал давить на нервные окончания и вызывать у певца дикую боль. Врачи провели сложную операцию и поставили Александру имплант. Вскоре после этого у певца появился другой недуг — проблемы со зрением. Связаны ли предыдущие проблемы со здоровьем с нынешним состоянием артиста предстоит выяснить врачам.