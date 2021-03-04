Певица Граймс заработала за 20 минут 6 млн долларов, продавая необычный товар(1)
С аукциона на площадке Nifty Gateway ушли десять произведений, включая рисунки и видео, которые Граймс создала в сотрудничестве со своим братом, цифровым художником Маком Бушером. Некоторые произведения Граймс продала в единственном экземпляре, другие — тиражом в десятки и сотни копий. Чтобы купить произведение, потенциальному покупателю нужно было зарегистрироваться на Nifty Gateway и в течение ограниченного времени оставить заявку на лот, предложив свою цену за работу. Победителей определили случайным образом.
Самой дорогой проданной работой стало видео “Death of the Old” с летающими херувимами, в котором звучит оригинальная песня Граймс “Anhedonia”. Победитель аукциона получил NFT-токен работы за без малого 389 тысяч долларов.
Основная часть продаж, как указывает The Verge, пришлась на две работы — короткие видеозаписи “Earth” и “Mars”, изображающие, соответственно, Землю и Марс, над которыми нависает гигантский младенец с ангельскими крыльями. В первой работе звучит еще не выпущенная в виде отдельной композиции песня Граймс “Ærythe”, во второй — “Mars Theme”. Первоначальная цена на NFT-токены произведений составляла 7500 долларов. Покупатели приобрели около 700 копий обоих произведений на 5,18 миллиона долларов.
Другими популярными работами стали четыре рисунка с изображением младенца с ангельскими крыльями, которые Граймс создала в январе 2020 года. Граймс планировала продать 100 копий каждой из работ, начальная цена на них составила 20 долларов. В итоге на каждый из рисунков поступило больше 10 тысяч заявок, их купили за несколько тысяч долларов — наивысшая ставка на изображение “Newborn 2” составила 10 тысяч долларов. Новые покупатели многих работ вновь выставили их на продажу, так, NFT-токен рисунка теперь продают за 2,5 миллиона долларов.
Как отмечает Business Insider, высказывались предположения, что на рисунках из представленной коллекции изображен X Æ A-Xii — сын Граймс и предпринимателя Илона Маска, но сама певица называет нарисованного младенца “богиней нео-генезиса”. Часть работ появилась до того, как X Æ A-Xii появился на свет в мае 2020 года, другие — уже после его рождения.
Певица планирует передать часть вырученных денег неправительственной организации Carbon 180, занимающейся вопросами климата и снижением выбросов углекислого газа.