Певица Граймс заработала за 20 минут 6 млн долларов, продавая необычный товар

Другими популярными работами стали четыре рисунка с изображением младенца с ангельскими крыльями, которые Граймс создала в январе 2020 года. Граймс планировала продать 100 копий каждой из работ, начальная цена на них составила 20 долларов. В итоге на каждый из рисунков поступило больше 10 тысяч заявок, их купили за несколько тысяч долларов — наивысшая ставка на изображение “Newborn 2” составила 10 тысяч долларов. Новые покупатели многих работ вновь выставили их на продажу, так, NFT-токен рисунка теперь продают за 2,5 миллиона долларов.