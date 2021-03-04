Секрет идеальных спагетти от итальянского шеф-повара

Прежде всего, Колокка призвала не ломать спагетти перед тем, как поместить их в кастрюлю. Она объяснила, что длинные макароны легче наматываются на вилку, и с них не капает соус. Повар добавила, что у этого правила есть только одно исключение: ломать макароны можно, если их добавляют в суп. Во всех других случаях, если спагетти не помещаются в кастрюлю, лучше просто взять посуду побольше.

Телеведущая не рекомендовала добавлять оливковое масло в воду при варке, как делают некоторые люди в надежде, что макароны не слипнутся. “Если вы все же так сделаете, масло просто всплывет, а потом, когда вы сольете воду, масляная пленка будет мешать соусу пропитать макароны”, — пояснила Колокка. Она посоветовала посолить воду и несколько раз во время варки помешать спагетти, чтобы они не слиплись.

Чтобы приготовить упругие макароны “аль денте”, повар призывает варить их на большом огне, чтобы вода в кастрюле постоянно кипела. “Никогда не готовьте спагетти на медленном огне, если не хотите, чтобы они превратились в клейкую массу”, — подчеркнула итальянка. Она добавила, что макароны стоит вытащить на минуту-две раньше, чем они покажутся готовыми, так как остаточное тепло продолжит процесс приготовления.