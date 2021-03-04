04.03.2021, 18:46
"Стиль жизни с Анатолием Эйном” с весеннего гала шоу Валентина Юдашкина
Специально к женскому дню!
Специально к женскому дню эксклюзивный выпуск передачи “Стиль жизни с Анатолием Эйном” с весеннего гала шоу Валентина Юдашкина в воскресенье 7 марта в 10:00 и после 23:00 на канале 3+!
В этот раз вместе с программой “Стиль Жизни” и Glanz & Glamuur отправимся на грандиозный гала показ кутюрье Валентина Юдашкина с участием популярных звезд эстрады! Телезрителей ждет море ярких впечатлений и общение со звездами! Программа “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” открывает телезрителям Прибалтики доступ на самые яркие светские мероприятия, показывая жизнь модной элиты и звезд шоу бизнеса! “Стиль Жизни с Анатолием Эйном”- это целый мир, в котором никогда не бывает скучно!