"Стиль жизни с Анатолием Эйном” с весеннего гала шоу Валентина Юдашкина

В этот раз вместе с программой “Стиль Жизни” и Glanz & Glamuur отправимся на грандиозный гала показ кутюрье Валентина Юдашкина с участием популярных звезд эстрады! Телезрителей ждет море ярких впечатлений и общение со звездами! Программа “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” открывает телезрителям Прибалтики доступ на самые яркие светские мероприятия, показывая жизнь модной элиты и звезд шоу бизнеса! “Стиль Жизни с Анатолием Эйном”- это целый мир, в котором никогда не бывает скучно!