Снова совет да любовь: Лидия Федосеева-Шукшина отменила развод с Алибасовым
Отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной постоянно нестабильные: то пара публично признается друг другу в любви, то под влиянием близких идет разводиться. О том, как сейчас обстоит ситуация, “СтарХиту” рассказала Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Лидии Николаевны.
“Действительно, Лидией Николаевной было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска. Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен. Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену “не препятствовать расторжениям брака”, мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор не известно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет”, — заявила адвокат.
За Алибасовым присматривает его сын, а Лидии Николаевне ничего не говорят о его состоянии. “Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем. Также мы отмечаем, что после победы Лидии Николаевны в споре о возврате ей квартиры в Новой Москве у нее нет никаких имущественных претензий к Бари Каримовичу, о чем она готова предоставить необходимые документы”, — добавила Вербицкая-Линник.
Алибасов накануне чуть ли не требовал от супруги расторжения брака. “Люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века! К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники ради пиара. Естественно, они хотят получить еще 25 процентов моего наследства”, — обращался продюсер “На-На” в видео, которое, вероятно, снимал его сын.
Бари-младший утверждал, что именно он следит за здоровьем отца, а также оплачивает его лечение. По словам Алибасова-младшего, у папы проблемы с памятью из-за злоупотребления алкоголем.