Снова совет да любовь: Лидия Федосеева-Шукшина отменила развод с Алибасовым

Отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной постоянно нестабильные: то пара публично признается друг другу в любви, то под влиянием близких идет разводиться. О том, как сейчас обстоит ситуация, “СтарХиту” рассказала Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Лидии Николаевны.

“Действительно, Лидией Николаевной было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска. Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен. Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену “не препятствовать расторжениям брака”, мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор не известно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет”, — заявила адвокат.