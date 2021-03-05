Смотрите сегодня! Первый полуфинал шоу “Народ поет”: Екатерина Маргальникова против Юлии Неуманн

“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по

олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал.

Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи

телефонного голосования.

Оба коллектива уже доказали, что они достойны народной любви, ведь они

победили в своих четвертьфиналах. Но кто из них достоин того, чтобы пройти в

финал?

Напомним вам, как с какими песнями артисты уже выступили на шоу “Народ поет”.

Екатерина Маргальникова исполнила суперхит Аллы Пугачевой “Позови меня с

собой”.

“Екатерина Маргальникова бэнд”: Екатерина Маргальникова (вокал), Амалия Читчян

(клавишные), Рустам Иванович (электрогитара), Георгий Дышловой (бас), Иван Майоров

(ударные).

Юлия Нэуманн и ее бэнд исполнили песню Сосо Павлиашвили “Небо на ладони”.

Julija Neumann & Band: Юлия Нэуманн (вокал), Валерия Ягудина (клавишные), Юрий

Иванов (гитара), Артем Ягудин (бас-гитара), Мартин Кууск (саксофон), Марк Иванов

(ударные).

Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.



Смотрите, болейте и голосуйте! Шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25.