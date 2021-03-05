Смотрите сегодня! Первый полуфинал шоу “Народ поет”: Екатерина Маргальникова против Юлии Неуманн(4)
Маргальникова Бэнд” (Кохтла-Ярве) и Julija Neumann & Band (Таллинн).
Смотрите уже в эту пятницу, 5 марта, в 20:25 на ETV+!
“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по
олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал.
Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи
телефонного голосования.
Оба коллектива уже доказали, что они достойны народной любви, ведь они
победили в своих четвертьфиналах. Но кто из них достоин того, чтобы пройти в
финал?
Напомним вам, как с какими песнями артисты уже выступили на шоу “Народ поет”.
Екатерина Маргальникова исполнила суперхит Аллы Пугачевой “Позови меня с
собой”.
“Екатерина Маргальникова бэнд”: Екатерина Маргальникова (вокал), Амалия Читчян
(клавишные), Рустам Иванович (электрогитара), Георгий Дышловой (бас), Иван Майоров
(ударные).
Юлия Нэуманн и ее бэнд исполнили песню Сосо Павлиашвили “Небо на ладони”.
Julija Neumann & Band: Юлия Нэуманн (вокал), Валерия Ягудина (клавишные), Юрий
Иванов (гитара), Артем Ягудин (бас-гитара), Мартин Кууск (саксофон), Марк Иванов
(ударные).
Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
Смотрите, болейте и голосуйте! Шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25.