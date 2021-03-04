Виктория Боня: “Целовалась с Мбаппе, думала, посадят за педофилию”

“После того как я записала интервью с Луишем Фигу, его жена приревновала ко мне. Хотя мы просто общались в инстаграме. Луиш сменил номер, его жена заставила это сделать. Почему-то жены других мужчин, когда видят меня, то… Извините, у меня тоже свои отношения. Я не падкая на звезд. Для меня все люди и все одинаковы. Неймар, не Неймар, мне вообще все равно!“ — заявила Виктория.

Затем Боня перешла к более откровенным рассказам: “Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Я была свободной, он — тоже. Но я не знала, что ему было 17, ему тогда еще не исполнилось 18! Я когда это узнала, то подумала: боже, меня же посадят за педофилию. Но отношения не развились, потому что неинтересно. Ну поцеловались и поцеловались…”

Что такое “интересно”, модель пояснила: “Мне надо, чтобы меня удивляли, чтобы дарили цветы. Я же очень избалована вниманием”.